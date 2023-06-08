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Токаев: Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане

Токаев: Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании МФА сказал, что Казахстан всегда прилагал усилия во имя укрепления мира и международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан решительно выступает за ядерное разоружение и привержен Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем".  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Токаев сказал, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана высказался о предотвращении экологической катастрофы в Центральной Азии. 

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Афганистан Казахстан
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