Токаев: Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане

Фото: pixabay

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании МФА сказал, что Казахстан всегда прилагал усилия во имя укрепления мира и международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан решительно выступает за ядерное разоружение и привержен Договору о нераспространении ядерного оружия. "Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев сказал, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане. "Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент Казахстана высказался о предотвращении экологической катастрофы в Центральной Азии.

Следите за новостями zakon.kz в: