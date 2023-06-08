Президент Казахстана высказался о предотвращении экологической катастрофы в ЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 июня 2023 года на пленарном заседании Международного форума Астана, высказался об уровне воды в Сырдарье и Амударье, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, "уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%".

"Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой.

"Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер. Для обсуждения этих и других вопросов, связанных с климатом в регионе, я предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Казахстан мог бы "предложить огромные возможности "зеленой" экономики и стать центром возобновляемой энергетики".

"Однако время не на нашей стороне. Для декарбонизации и создания "зеленой" экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнерские отношения". Касым-Жомарт Токаев

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