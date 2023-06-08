Министр энергетики высказался о споре с операторами Кашагана и Карачаганака

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах форума в Астане высказался о споре с операторами Кашагана и Карачаганака. Он назвал достаточно формальными подобные споры между участниками Соглашения о разделе продукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что процедура рассмотрения подобных споров между участниками Соглашения о разделе продукции достаточно формальная.

"Есть определенная рутина, связанная с выбором арбитров, с процессом прохождения подобных рассмотрений. В целом, здесь в данном случае работают в основном юридические консультанты сторон. С их помощью каждая из сторон доказывает правомерность тех или иных споров и претензий. Нужно понимать, если такие споры возникают, для этого есть достаточно серьезные основания, которые в комплексе и предполагают разрешение споров именно через арбитраж. Это изначально заложено в условиях контракта. Мы следуем этой процедуре", – сказал Саткалиев.

По его словам, этот спор возник не с целью достижения каких-то специальных целей или намерений. Как он сказал, это текущий процесс взаимоотношений между сторонами Соглашения о недропользовании и не более.

"Да, действительно, депутаты Парламента ставили вопрос о возможности пересмотра соглашений о разделе продукции, но здесь нужно действовать в правовом поле. Это вопросы инвестиционного климата, есть вопросы, в том числе связанные с защитой интересов Казахстана, необходимости масштабных инвестиций и поддержания эксплуатационной готовности и способности данных месторождений, развития. Это все в комплексе нужно смотреть при принятии подобного рода решения", – заявил он.

Также глава Минэнерго сообщил, что правительство в настоящее время является добросовестной стороной по СРП, действует строго в соответствии с установленными данным Соглашением правилами, регламентами, процедурами, и согласно внутренней политике будет продолжать следовать такой практике.