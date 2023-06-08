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Минздрав: Напиток "Мистер Сидр" на территорию Казахстана не ввозили

Минздрав: Напиток "Мистер Сидр" на территорию Казахстана не ввозили Фото: unsplash
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана предоставили дополнительную информацию о слабоалкогольном напитке "Мистер Сидр", сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, слабоалкогольная продукция "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" (РФ) на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась.

"Вместе с тем территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля даны поручения информировать импортеров и реализаторов алкогольной продукции о необходимости истребовать от поставщиков документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность продукции", – говорится в сообщении КСЭК.

Согласно информации, распространяемой в СМИ, в напитке выявлено высокое содержание примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, продукция находилась в нелегальном обороте.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане временно снимут с продажи слабоалкогольный напиток под названием "Мистер Сидр". Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК были "даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств".

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