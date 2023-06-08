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В Алматы ограничат проезд по нескольким улицам

В Алматы ограничат проезд по нескольким улицам Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 8 июня по 30 августа в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам, сообщает Zakon.kz.
  • В Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • В Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • В Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).
"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", – рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как отметили в компании, для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам.

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Анастасия Стативкина
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