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Еще на одной улице в Алматы ограничат проезд

ограничение движения авто Фото: pixabay
Движение автомототранспорта в Алматы будет частично ограничено по улице Папанина в связи с проведением работ по реконструкции подземного газопровода, сообщает Zakon.kz.

С 15 августа по 15 ноября 2023 года транспортные ограничения введут в Турксибском районе по улице Папанина – от угла улицы Белякова до угла улицы Руставели (улица Папанина, 53а).

"Вышеуказанные работы необходимы для увеличения пропускной способности газораспределительной системы г. Алматы, а также в целях обновления подземного газопровода, что в свою очередь снизит до минимума возникновения аварийных случаев и повысит надежность бесперебойной подачи газа населению мегаполиса. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". Алматинский производственный филиал АО "КазТранГаз Аймак"

Ранее сообщалось, что в Алматы приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби.

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