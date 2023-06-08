Свыше 70 млрд тенге выделено на строительство и ремонт дорог в Акмолинской области

На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал, что в рамках строительства и ремонта автодорог местного значения запланирована реализация более 200 проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил аким, в Акмолинской области проводится большая работа в дорожной отрасли. Будут отремонтированы автодороги как местного значения в городах и районах, так областного и республиканского значения.

"В этом году, как и в прошлом, планируем отремонтировать порядка одной тысячи километров дорожной сети. Учитывая приоритетную задачу главы государства по развитию сети местных дорог, в текущем году на эти цели выделено свыше 70 млрд тенге". Ермек Маржикпаев.

Он добавил, что запланирована реализация более 200 проектов по строительству и ремонту автодорог местного значения.

Среди них такие крупные проекты, как строительство моста на автодороге "Жалтыр-Макинск", капитальный и средний ремонт участков автодорог "Щучинск-Степняк-Валиханово", "Восточный обход г. Астана - ст. Сарыоба", "Бабатай-Волгодоновка-Береке-Булаксай", "Петровка-Улан-Мариновка", "Жалтыр-Макинск", "Щучинск-Николаевка", "Бурабай-Катарколь", "Коргалжын-Арыкты-Сабынды", "Жаксы-Державинск", "Есиль-Свободное-Раздольное", "Жолымбет-Шортанды-Пригородное" и другие.

"В целом нами достигнут значительный прогресс в улучшении дорог. К примеру, если брать в сравнение семилетний период, то рост составил более чем в 6 раз". Ермек Маржикпаев.

По данным акимата региона, протяженность автомобильных дорог местного значения Акмолинской области составляет 5626 км.

В мае 2023 года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что на строительство дорог в близлежащих селах в столице выделено 18 млрд тенге.