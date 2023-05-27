18 млрд тенге выделили на строительство дорог в Акмолинской области

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отмечают, что во многих близлежащих селах столицы встала острая необходимость в строительстве дорог. На это из казны выделили 18 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, раньше село Коянды имело улично-дорожную сеть протяженностью не более 30 км, сейчас же ее протяженность увеличилась до 145 км. При этом только 20 км из них имеют асфальтовое покрытие.



Во время пресс-тура руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Целиноградского района Алимбек Бектемиров представил план строительства дорог в селе Коянды. По его словам, на данный момент уже готовы чертежи двух проектов. Капитальный ремонт завершится в конце 2024 года.

"Общая стоимость проекта – 8 млрд 400 млн тенге. Длина дороги – 16,7 км. В прошлом году освоено порядка 700 млн тенге, была построена объездная дорога. В настоящее время завершена реконструкция улицы Жубанова, проводится капитальный ремонт улицы Аль-Фараби. В этом году на строительство дорог предусмотрено 995 млн 100 тыс. тенге. Из них 965 млн тенге – на строительные работы, а остальные 30 млн тенге –на технику. Полностью освоим выделенные на этот год средства до конца июля и завершим работы", – сказал Алимбек Бектемиров.

Стоит отметить, что в этом году на Акмолинскую область выделено 18 млрд тенге. Данную сумму направили на 25 проектов. Ожидается, что будут решены дорожные вопросы 22 населенных пунктов.