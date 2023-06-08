Около двух тысяч семей стали новоселами в Акмолинской области

На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о жилищном строительстве в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, за последние годы темпы развития в жилищной сфере набирают значительные обороты. В жилищной сфере в текущем году предусмотрено строительство 51 многоквартирного жилого дома. Это 2581 квартира.

Вместе с тем с начала этого года в эксплуатацию введено 212 тысяч кв. м жилья, это четвертый показатель по стране, новоселами стали порядка 1920 семей акмолинцев.

"Мы существенно расширили географию строительства многоквартирных домов, и сегодня новое жилье вводится практически во всех районах и городах области. Если говорить об областном центре, то можно сказать, что это одна большая строительная площадка". Ермек Маржикпаев.

Также в 2023 году планируется ввести почти 650 тысяч кв. м жилья, а это еще более пяти тысяч новоселов. В целом, с 2019 года введено 3 млн. кв. м жилья.

В 2022 году численность населения Акмолинской области составила 788 023 человека (в 2021 году в области проживали 785 708), а в Кокшетау эта цифра достигла 191 105.