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Генсек ООН: Глобальные лидеры должны работать уже сегодня над достижением целей устойчивого развития

Казахстан Астана форум ООН Антониу Гутерриш Фото: Zakon.kz
К более активным совместным действиям в построении справедливого многополярного мира призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 8 июня 2023 года на пленарном заседании Международного форума Астана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, возникающие глобальные проблемы можно решать только объединенными усилиями.

"Сегодня наши коллективные действия не соответствуют темпам и масштабам изменений. Мы в ООН работаем над тем, чтобы объединить страны для преодоления пробелов в глобальном управлении, в поиске решений. Наша общая повестка и инициатива предлагает развивать мультилатерализм, который будет более справедливым и инклюзивным".Антониу Гутерриш

Генсекретарь ООН подчеркнул, что глобальные лидеры должны работать уже сегодня над достижением целей устойчивого развития (ЦУР), реформировать архитектуру диалоговых площадок и участвовать в важных саммитах, посвященных ЦУР.

"Саммит будущего в следующем году будет рассматривать возможности реализации предложений в рамках нашей общей повестки. Международный форум Астана также создает новую возможность для обсуждения проблем и поиска устойчивых инновационных решений для всех".Антониу Гутерриш

Международный форум Астана проходит в казахстанской столице. На пленарном заседании форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что новые кризисы угрожают хрупкой международной экосистеме.

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Анастасия Прилепская
Астана ООН Гутерриш Антониу Казахстан
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