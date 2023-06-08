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Аким Акмолинской области ответил на вопрос о дорогом отдыхе в Боровом

Казахстан Щучиско-Боровская зона цены инфраструктура Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал вопрос по поводу цен на отдых в Щучинско-Боровской курортной зоне, а также рассказал о готовности региона к туристскому сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, в Щучинско-Боровской курортной зоне представлены объекты разной ценовой категории. 

"Что касается цен, это уже стало особым мемом: чем в Боровое поехать, лучше в Турцию съездить. Но понятно, если приехать в Rixos, Windam Garden – это отели международного уровня. Конечно, там цены. Но у нас есть все сегменты для любой категории, начиная от домиков двухместных по 10 тысяч тенге, 30 тысяч тенге. Это конкурентная среда. Цену определяет рынок". Ермек Маржикпаев

При этом он отметил огромную популярность курортов Акмолинской области среди граждан. Местные власти на постоянной основе занимаются улучшением инфраструктуры. 

"Если у нас раньше за сезон приезжали до 300-400 тысяч человек, то сегодня мы считаем миллионами. В этом году ожидается приезд 1 млн 200 тысяч туристов. Мы создали рабочую группу. Вы знаете, что Щучинско-Боровская курортная зона – это национальный парк УДП РК. Мы наладили большую конструктивную работу. Мы очень серьезно готовимся. Как местный исполнительный орган приобрели и мусоровозы, увеличили количество контейнерных площадок. Более 100 урн купили. Кроме этого, сам поселок приводим в порядок. Очень много дорожного полотна. В мае-июне стараемся завершить все работы в дорожной отрасли. Работа большая идет". Ермек Маржикпаев

В то же время глава региона обратился к туристам и призвал их аккуратно относиться к объектам и к природе. Соблюдать чистоту и правила безопасности. 

"Хотел бы попросить туристов. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотел бы сказать, чтобы туристы не оставляли мусор. Если раньше три раза в день собирали, то сегодня убираем 6 раз в день. Мусор же не приезжает откуда-то. Люди оставляют. Нашим ребятам, которые занимаются уборкой, приходится выслушивать отрицательные комментарии от населения. Блогосфера очень активная: все показывают, где, что увидели". Ермек Маржикпаев

Он добавил, что в этом году на территории нацпарка будут установлены зоны барбекю, где можно даже разжигать костры. 

"Мы переживаем все вместе за туристический сезон. Мы готовимся. Нацпарк тоже серьезно готовится. На территории нацпарка будут установлены зоны барбекю, где можно даже разжигать костры. Будет контролируемая ситуация. Кроме этого, делается много смотровых площадок. Нужно очень бережно относиться к лесу. Его не так много в стране. В прошлом году  порядка 30% пожаров вовремя заметили, поставили систему, которая видит, где произошел дым. Вовремя распознали и тушим. Прошу относиться к лесу бережно". Ермек Маржикпаев

Акмолинская область входит в топ-5 драйверов развития туризма в Казахстане.

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