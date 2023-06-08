Эдвард Сноуден назвал слежку в 2013 году "детской забавой" в сравнении с 2023 годом

Эдвард Сноуден предупредил, что технологии слежки сегодня настолько более совершенны и навязчивы, что использование их американскими и британскими спецслужбами, которые он раскрыл в 2013 году, "выглядит детской забавой", сообщает Zakon.kz.

В интервью, посвященном 10-й годовщине его разоблачений о масштабах слежки со стороны Агентства национальной безопасности США и его британского аналога GCHQ, Эдвард Сноуден заявил, что не жалеет о содеянном и отмечает позитивные изменения, сообщает The Guardian.



Однако его удручает вторжение в частную жизнь как в физическом, так и в цифровом мире.

"Технологии стали оказывать огромное влияние. Если мы подумаем о том, что мы видели в 2013 году, и о возможностях правительств сегодня, то 2013 год покажется нам детской забавой". Эдвард Сноуден

Он выразил обеспокоенность не только опасностями, исходящими от правительств и Big Tech компаниями, но и коммерчески доступными камерами видеонаблюдения, технологией распознавания лиц, искусственным интеллектом и шпионскими программами, такими как Pegasus, используемыми против диссидентов и журналистов.

"Мы верили, что правительство нас не обманет. Но они нас надули. Мы верили, что технологические компании не воспользуются нами. Но они воспользовались. Это произойдет снова, потому что такова природа власти". Эдвард Сноуден

Сноуден находится в изгнании в России с 2013 года после бегства из Гонконга, где он передал журналистам десятки тысяч сверхсекретных документов.

Несмотря на свое положение, Сноуден не зацикливается на прошлом. Он заявил, что не имеет никаких сожалений о содеянном.