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Предельные цены на газ вырастут в Казахстане с 1 июля

Предельные оптовые цены на товарный газ вырастут в Казахстане с 1 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 6 июня 2023 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года составит:

  • в Астане – 27 052 тенге;
  • в Алматы – 25 103 тенге;
  • в Шымкенте – 26 197 тенге.

При этом предусматривается поэтапное увеличение цены в течение 5 лет до 1 июля 2028 года.

С 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета НДС составит:

  • в Астане – 36 135 тенге;
  • в Алматы – 42 759 тенге;
  • в Шымкенте – 41 158 тенге.

Цены в остальных регионах можно посмотреть здесь.

Также утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающихтоварный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа на внутреннем рынке РК.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2023 года.

Ранее в Миэнерго поясняли, что в настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м3. При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для казахстанцев вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге /м3 (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/м3 (без учета НДС).

Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд м3 в 2019 году до 27,8 млрд м3 в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд м3 в 2019 году до 19,3 млрд м3 по итогам 2022 года.

Согласно законодательству республики повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.


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Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
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