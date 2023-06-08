В 10 раз увеличили финансирование на решение проблемы с бродячими животными в Акмолинской области

На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал, как решается проблема с бродячими животными в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава области признал, что проблема с бродячими животными существует, но ее решают.

"На самом деле есть такая у нас проблема с бродячими собаками, кошками. Наверное, не случайно глава государства проводил в апреле расширенное заседание правительства, именно на этом вопросе заострил особое внимание. В марте прошлого года наши экологи, зоозащитники одержали победу, когда приняли закон "О бережном отношении с животными". С того времени очень многое поменялось, поменялось отношение к животным. Сегодня наши ветеринарные станции уже не могут отложить, уничтожить животных". Ермек Маржикпаев

В настоящее время имеется особый алгоритм – это чипирование, содержание в приютах.

"На это мы выделили порядка 100 млрд тенге. В прошлом году сумма была 10 млн тенге. То есть мы увеличили в 10 раз. Мы выделили земельные участки в пяти ключевых районах, которые у нас есть. Под столицей мы будем приобретать питомник. Уже нашли место. Возле областного центра то же самое". Ермек Маржикпаев

Глава региона заверил, что этот вопрос находится на постоянном контроле.

"Мы постоянно держим вопрос на особом контроле. За пять месяцев 1650 собак отловили в этом году и работаем по этому алгоритму. Появятся питомники, будем с ними работать. Есть компании, которые выиграли конкурс. Они будут заниматься по этому алгоритму, о котором сказал выше". Ермек Маржикпаев

Ранее аким Акмолинской области ответил на вопрос о дорогом отдыхе в Боровом.