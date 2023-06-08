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Глава Акмолинской области рассказал, почему в одном из районов объявлен режим ЧС

Казахстан Акмолинская область вода Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию с обеспечением водой в Егиндыкольском районе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что этот вопрос на сегодня является одним из самых актуальных для области.

"У нас три района, где этот водопровод проходит: Егиндыкольский, Коргальжинский и часть Атбасарского района. Протяженность этого группового нуринского водопровода, наверное, одна из самых длинных в стране - порядка 373 км. Износ очень серьезный. Порядка 80-85%, в зависимости от места. Есть проблемы на самом источнике". Ермек Маржикпаев

Он уточнил, что этот объект находится на балансе Комитета по водным ресурсам Министерства энергетики.

"Мы с ними сегодня, скажем так, общаемся. Ускоряем проектно-сметную документацию, которую они изготавливают. Думаю, что если до конца года сделают, то на будущий год правительство ПСД поддержит". Ермек Маржикпаев

Аким напомнил, что в Егиндыкольском районе из-за отсутствия воды в настоящее время объявлен режим ЧС.

"Сегодня объявляем там ЧС, для того чтобы оперативно подремонтировать особо аварийные участки и людям дать воду. Есть проблемы. Мы для того, чтобы был более организован подвоз воды, приобрели осенью прошлого года водовоз. Сейчас приобретаем еще один водовоз. Экскаватор приобрели новый. Водонапорную башню там поставили. Мы занимаемся решением проблемы, держим эту работу под контролем совместно с Комитетом водных ресурсов Министерства экологии". Ермек Маржикпаев

Ранее глава области сообщил, что 10 раз увеличили финансирование на решение проблемы с бродячими животными.

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Оксана Скибан
Маржикпаев Ермек Акмолинская область Казахстан
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