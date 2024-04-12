Режим ЧС объявлен еще в одном районе Акмолинской области
В своем обращении к населению аким района Ардак Смаилов проинформировал о сложившейся паводковой ситуации. Далее аким района отметил, что создана комиссия, которая занимается ликвидацией и минимизацией ущерба от паводка.
Фото: УВП Акмолинской области
"На сегодня создана комиссия, которая обследует все дома для оказания материальной помощи для пострадавших людей", – сообщил аким района Ардак Смаилов.
Фото: УВП Акмолинской области
По словам акима, за несколько месяцев проведена большая работа по подготовке к предпаводкому периоду. Села, находящиеся под угрозой подтопления, были обеспечены продуктами питания, медикаментами.
К проведению оперативных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим привлечены силы и средства местных исполнительных органов, а также подразделения ДЧС региона. Все жители, находившиеся в затопленных домах, были эвакуированы.
Фото: УВП Акмолинской области
К слову, 10 апреля после обеда произошел порыв плотины Каражар в Бурабайском районе, приведший к подтоплению сел Купчановка, Вознесенка, Капитоновка и Журавлевка.