Месси дал первое интервью после ухода из "ПСЖ"

Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси, который дал согласие на переход в Профессиональную Лигу США (МЛС), высказался о своих последних переживаниях в связи с новым местом работы, сообщает Zakon.kz.

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35-летний аргентинский форвард в беседе с журналистом Альберто Масноу рассказал, почему он покидает "Пари Сен-Жермен" и уезжает за океан.

Из трех вариантов, которые были у вас в колоде, вы все-таки выбрали США?

Да это так, принял решение, что поеду в Майами. Решили продолжить свою карьеру в Майами. Не скрою у меня были предложения в Европе. Если бы остался здесь, то выбрал бы "Барселону". После победы на ЧМ-2022 решил перейти МЛС, чтобы наслаждаться футболом. Конечно, с желанием побеждать и всегда делать все правильно, но более в спокойных условиях.





Ну и что помешало вам вернуться в "Барселону" после ухода из "ПСЖ"?

Честно, мне очень хотелось вернуться, но, учитывая то, как я уходил из этой команды, через что пришлось пройти, мне не хотелось сталкиваться с этим снова. Ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности и моей семьи. Ла Лига приняла все необходимые решения, все было готово для моего возвращения. Но, с другой стороны "Барсе" нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации.

Получается, своим возвращением в Каталонию вы не хотели портить отношения с некоторыми персонами?

В свое время "Барселона" уже обвиняла меня во многих вещах, что было неправдой, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим столкнуться. К тому же Ла Лига один раз уже не сдержала своих слов, и я боялся, что все повторится. Вот почему меня нет сейчас в "Барсе". И к тому же хочу уйти от излишнего внимания к себе, больше думать о семье. Последние два года у нашей семьи было не мало проблем. У меня был потрясающий месяц с победой на ЧМ-2022, но, в остальном это был сложный период. Хочу снова наслаждаться жизнью, проводить время с детьми. Вот почему я решил уехать в США.





Фото: Instagram/leomessi

А чем вас привлек американский чемпионат, хороший контракт или что-то другое?



Честно скажу, финансовые вопросы никогда не были для меня проблемой. С "Барсой" даже не обсуждали контракт, не было официального, письменного, подписанного предложения, еще ничего не было, и мы не знали, получится ли это сделать или нет. Было намерение, но мы не могли продвинуться, даже формально не говорили о деньгах. Если говорить о хорошем договоре, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще. То, что предложили на Ближнем Востоке казалась мне очень большими деньгами. Но, правда в том, что я уезжаю за океан по другим причинам, а не из-за денег.

Какими впечатления получили, надевая два сезона майку французского "ПСЖ"?

Чувства смешанные. Первый год был очень тяжелым по ряду причин. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень, очень хорошо. Мне было очень комфортно в этом клубе, в этом городе, нашей семье было хорошо. В целом это были сложные два года, теперь они позади. Прошедший сезон был необычным, потому что в его середине проводился чемпионат мира. Из-за этого все происходило не так, как всегда.





Фото: Instagram/leomessi

Тем временем Профессиональная футбольная Лига США (МЛС) выпустила заявление о переходе Лионеля Месси в "Интер Майами", владельцем которого является знаменитый британский футболист Дэвид Бэкхем.

A statement from Major League Soccer. pic.twitter.com/wq6mOdbr4r — MLS Communications (@MLS_PR) June 7, 2023

"Мы рады, что Лионель Месси заявил, что вскоре намерен присоединиться к "Интер Майами" и МЛС. Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге". Заявление МЛС

Между тем, переход Лионеля Месси сильно сказался на соцсетях клуба "Интер Майами", новыми подписчиками стали более миллиона человек. Ранее инстаграм-аккаунт американского клуба насчитывало около миллиона подписчиков, а после объявления о трансфере Месси за несколько часов подписались около 1,3 млн человек.

С другой стороны уход Месси из "ПСЖ" также был заметен. С инстаграма парижан отписались более 1,7 млн человек.