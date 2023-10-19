Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС за всю историю

Аргентинский форвард Лионель Месси, который сейчас играет за американский "Интер Майами", подписал самый крупный контракт в истории Профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС), сообщает Zakon.kz.

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У Лионеля Месси сейчас самая высокая зарплата в истории североамериканской футбольной лиги. Он получает 12 млн долларов в год, не считая гарантированной компенсации в размере 20,4 млн долларов. В эту компенсацию, помимо основного дохода от клуба, входят все выплаты при заключении контракта и различные бонусы, которые действуют в течение срока договора. Эти цифры – рекордные для МЛС.





Фото: Instagram/leomessi

В указанные суммы не вошли выплаты от спонсоров и рекламодателей. С их учетом доход аргентинца составляет 50-60 млн долларов в год.

Следом за Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов МЛС идет представитель "Торонто" Лоренцо Инсинье с доходом 7,5 млн долларов в год и гарантированной компенсацией в 15,4 млн долларов. Замыкает тройку "богачей" Джердан Шакири, который носит форму "Чикаго Файр" (7,35 млн долларов – зарплата, 8,153 млн долларов – компенсация).





Фото: Instagram/intermiamicf

Из других звезд клуба "Интер Майами" немалые доходы у Серджио Бускетса (1,5 млн / 1,775 млн) и Жорди Альбы (1 млн / 1,25 млн).

Уром 19 октября "Интер Майами" в отсутствие Месси сыграл вничью с "Шарлотт" (2:2) в регулярном чемпионате МЛС. Аргентинец не принимал участие в этой игре, так как накануне защищал честь своей страны в гостевой встрече с Перу. Благодаря двум его голам чемпионы мира одолели хозяев поля – 2:0. После этой победы Лионель Месси вывел свою команду на первое место в турнирной таблице отбора южноамериканской зоны ЧМ-2026.