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Количество проблемных дольщиков в Акмолинской области уменьшилось

Казахстан Акмолинская область дольщики акимат помощь Фото: pixabay
На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал, как в регионе решаются вопросы долевого строительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, на данный момент в регионе имеется четыре долгостроя.

"У нас есть четыре компании, жилых комплекса, которые, к сожалению, привлекли средства дольщиков, и сегодня у руководителей этих предприятий нет средств. Мы, как госорган, занимаемся в индивидуальном порядке с каждым ЖСК (жилищно-строительный кооператив - прим.)". Ермек Маржикпаев

Он уточнил, что жильцам этих домов помогают с оборудованием и благоустройством.

"Каждому ЖСК, практически всем, мы помогли с отоплением, поставили блочно-модульные котельные. Все, что от нас зависит, мы делаем: дороги подвели к ним, сделали инженерные сети, привели в порядок дворы. Эта работа делается. Благо сегодня закон позволяет. Мы создаем сегодня ТОО, которое будет сотрудничать и дальше, я надеюсь, что будем пополнять уставной фонд данного ТОО, постараемся через это товарищество решать проблемы дольщиков". Ермек Маржикпаев

Глава региона напомнил, что есть поручение главы государства, чтобы до 2025 года все проблемы дольщиков были решены.

При этом он отметил, что количество дольщиков уменьшается.

"Если у нас раньше было порка 670, в настоящее время осталось 614 дольщиков осталось. То есть порядка 50 семей мы исключили из данного списка. Работы продолжатся". Ермек Маржикпаев

Ранее аким Акмолинской области сообщил, что из-за отсутствия воды в одном из районов региона властям пришлось ввести режим ЧС.

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Маржикпаев Ермек Акмолинская область Казахстан
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