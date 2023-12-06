Ахметжанов: В Акмолинской области трехсменное обучение ушло в историческое прошлое

На брифинге в СЦК 6 декабря 2023 года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, как в регионе решают вопрос с дефицитом ученических мест, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Марата Ахметжанова, в области начато строительство новых школ.

"В Акмолинской области трехсменное обучение ушло в историческое прошлое. Надеемся, что оно не вернется, потому что до конца года еще будут введены учебные заведения, школы. Кроме того, в рамках реализации проекта "Комфортная школа" в Акмолинской области планируется построить за два года 18 школ, девять из них начаты в этом году. Мы думаем, что в рамках этого будет минимизирован дефицит ученических мест". Марат Ахметжанов

Аким добавил, что Акмолинская область – один из динамично растущих по численности. Местных властей это не может не радовать.

"Значит, в области идет прирост населения, новые молодые казахстанцы рождаются. Для нас было большое счастье, что 20-миллионная жительница родилась именно в нашей области. Все это вселяет определенную уверенность, что люди переезжают в Акмолинскую область". Марат Ахметжанов

Также он прокомментировал видео, где была запечатлена давка в одной из школ Кокшетау. Глава региона указал, что случай произошел в начале сентября, тогда одна из школ города не завершила к новому учебному году ремонт и часть переходов оказалась закрыта.

"Именно в этой школе, к сожалению, за летний период они должны были закончить все ремонтные работы. Но в период учебного процесса работы продолжались, и часть переходов были закрыты. Это несовместимо с безопасностью школьников и создало негативное явление, которое облетело все соцсети. С этой школы начал проверку всех остальных строительных объектов, проводящих в дошкольных, школьных учреждениях, социально-бытовых объектах". Марат Ахметжанов

Ранее аким назвал проблему, которая мешает развиваться столичной агломерации, и поделился планами, как власти региона намерены ее решить.