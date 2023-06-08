Доллар продолжил дешеветь на торгах 8 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,85 тенге, снизившись еще на 1,71 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,23 тенге (-0,48).

Курс евро установлен Нацбанком в 477,65 тенге, рубля – 5,49 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-448 тенге, евро – по 476,5-481 тенге, российские рубли – по 5,37-5,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 июня.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки "Брент" подешевел на 0,03 доллара и составил 76,92 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки "Лайт" снизилась на 0,01 доллара, составив 72,52 доллара за баррель.