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Доллар продолжил дешеветь на торгах 12 февраля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,72 тенге, снизившись еще на 0,36 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Ките. 

Нацбанк установил курс евро в евро – 481,3 тенге, рубля – 4,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,5 тенге, евро – по 483-486 тенге, российские рубли – по 4,91-4,99 тенге.

Между тем мировые цены продолжают снижаются на торгах 12 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,80%, до 81,53 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,77%, до 76,25 долларов за баррель.

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