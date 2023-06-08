Почти 400 объектов торговли снесут в Алматы до конца 2023 года

8 июня в акимате Алматы сообщили Zakon.kz, что до конца 2023 года в Алматы демонтируют 399 незаконных объектов торговли.

В распространяемом сообщении сказано, что в городе Управление предпринимательства и инвестиций принимает меры для борьбы с незаконно установленными нестационарными объектами торговли (НОТ), которые наносят ущерб внешнему облику города, нарушают благоустройство, захламляют мусором тротуары и участки дорог.

"По итогам мониторинга в 2022 году по Алматы было выявлено свыше 500 незаконно установленных НОТ, действовавших с нарушением земельного законодательства, санитарных, градостроительных и пожарных норм". Пресс-служба акимата Алматы

На сегодня демонтирован 101 объект, оставшиеся демонтируют до конца 2023 года.

"Во избежание стихийного размещения в настоящее время также завершается разработка "Схемы размещения нестационарных объектов торговли", после утверждения которой будут определены точные адреса для установки НОТ". Пресс-служба акимата Алматы

12 мая стало известно, что летняя терраса ресторана "Чачапури" в центре Алматы была возведена незаконно. Ее снесли.