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В Алматы сносят летнюю террасу ресторана

В Алматы сносят летнюю террасу ресторана Фото: пресс-служба акимата Алматы
Летняя терраса ресторана "Чачапури" в центре Алматы была возведена незаконно. Снос начат 12 мая в присутствии судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что на основании обращения горожан по поручению акима города Ерболата Досаева Управление градостроительного контроля (далее – управление) провело проверку пристройки к жилому дому по адресу: пр. Абылай хана, 107 и летней площадки.

"По результатам проверки арендатор ТОО "Матадор" привлечен к ответственности по ст. 322 ч.1, 319, 323 Кодекса "Об административных правонарушениях Республики Казахстан", параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и Межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда".Управление градостроительного контроля Алматы

Также отмечено, что исковые требования управления были удовлетворены, однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба.

Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года – постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений.

"Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей", – сказано в публикации.

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