Прошел год: как жители отметили образование Жетысуской области

Сегодня, 8 июня, в годовщину образования Жетысуской области в Талдыкоргане сдан в эксплуатацию многоквартирный дом.

Вручая ключи от квартир в новом доме, расположенном в 8 микрорайоне, аким области Бейбит Исабаев поздравил жителей с двойным праздником. Большую часть новоселов составили дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды І, ІІ групп, многодетные и неполные семьи.

"Год назад, 8 июня, указом президента страны была образована Жетысуская область. И сегодня в этот праздничный день ряд талдыкорганских семей отметят новоселье, это большая общая радость. Обеспечение населения жильем – одна из основных задач, поставленных перед нами главой государства. Сейчас в Талдыкоргане в очереди на жилье стоят около 15 тысяч человек. Ускорив темпы строительства, строго выделяя жилье в порядке открытой очереди, мы планируем в ближайшие 3-4 года сократить количество очередников в два раза. Это несправедливо и незаконно, чтобы в очереди на жилье наши граждане стояли по 15-20 лет. В этом есть, конечно же, вина и местных исполнительных органов. Меры принимаем". Бейбит Исабаев

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

В первую очередь, по словам акима, будут обеспечивать очередников из социально уязвимых слоев населения.

"На следующей неделе сдадим еще один дом, в июле – 3, в августе – еще 4. В целом в этом году в Талдыкоргане сдаем 51 многоквартирный жилой дом, почти 2000 очередников получат собственные квартиры. Это рекордный объем, в целом по области сдадим порядка 322 тысяч квадратных метров, из которых 50% – за счет бюджета, что в 8 раз больше, чем в прошлом году. Продолжая таким образом увеличивать темпы жилищного строительства, мы будем поэтапно обеспечивать население доступным жильем как за счет бюджета, так и благодаря местным предпринимателям и меценатам. Еще раз от всей души поздравляю сегодняшних новоселов, получивших свои квартиры в праздничный для всей Жетысуской области день!" Бейбит Исабаев

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

С ответным словом выступали новоселы. Отдельно слова благодарности выразила воспитатель детского дома "Айналайын" Майра Беисбекова, 12 воспитанников которой сегодня получили ключи от новых квартир.

"Уже почти 40 лет работаю воспитателем. Сегодня мои воспитанники, которых я ращу с малых лет, обрели долгожданное собственное жилье. Некоторые из них уже имеют собственные семьи. Как мать, как педагог, я не могу выразить словами свою радость. Ведь свое жилье – это главная необходимость. Теперь не будем переживать за наших детей, ведь у них есть своя крыша над головой", - поделилась она.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

К слову, 72-квартирный девятиэтажный дом построен ТОО "Шымыр". Один 36-квартирный блок дома сдан сегодня, а второй будет сдан на следующей неделе. Строительство было начато в 2020 году, общая площадь дома – 4731,38 кв.м, стоимость строительства – 769,6 млн тенге.

Отметим, что в рамках празднования Дня образования Жетысуской области в регионе проводятся различные мероприятия. Так, 40 семей отпраздновали новоселье в городе Текели, в эксплуатацию был введен многоквартирный дом, построенный за счет бюджетных средств, стоимостью 546 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

42 годовалых малыша, родившихся в прошлом году в день образования Жетысуской области, получили в качестве подарков поздравительные открытки и трехколесные коляски-велосипеды от имени главы региона.

На университетском стадионе прошла товарищеская встреча по футболу, а вечером в парке "Жастар" состоятся массовые гуляния и праздничный концерт. При этом в рамках официальной части состоится церемония вручения ряду жителей специальной награды по нескольким номинациям за труд и особый вклад в развитие родного края.