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Прокурора Жетысуской области не пустили в школу

Прокурора Жетысуской области не пустили в школу Фото: пресс-служба акимата Алматы
Необычный случай произошел в Талдыкоргане: прокурора Жетысуской области не пустили в школу, куда он пришел с проверкой, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Жетысуской области Мадияр Басшыбаев организовал внезапную проверку в учебных заведениях Талдыкоргана, чтобы лично ознакомиться с условиями обучения школьников и проверить состояние зданий. Он посетил шесть объектов образования, где выявил немало нарушений, а в одну из школ прокурора вообще отказались пускать.

По данным прокуратуры, в некоторых школах нашли просроченные огнетушители. В других учебных заведениях не работали тревожные кнопки: лишь в одном случае полицейские оперативно прибыли после сигнала. В интернате, расположенном в самом центре Талдыкоргана, не было душевых кабинок, а шкафчики для вещей оказались слишком маленькими.


Зато охранник средней школы имени Ушинского, как выяснилось, подходит к своей работе крайне ответственно. Он не узнал прокурора области и наотрез отказался впускать делегацию в здание. Позже, после нескольких звонков и личного вмешательства директора школы, Мадияру Басшыбаеву все же удалось проинспектировать учреждение. Прокурор поручил профильным органам в ближайшее время устранить все выявленные недочеты. 

Ранее сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане.

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