Казахстанца задержали в Таиланде по подозрению в попытке убийства россиянина

Гражданина Казахстана задержали тайские полицейские на острове Пхукет по подозрению в попытке убийства россиянина, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла 7 июня около полудня. Неизвестный несколько раз выстрелил в россиянина, когда тот на своем автомобиле выезжал со стоянки, сообщает The Phuket Express



Нападавший скрылся с места преступления на скутере, его вычислили благодаря камерам наблюдения.

Предполагаемым преступником оказался 49-летний гражданин Казахстана. Его задержали у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета при попытке покинуть страну.

Пострадавший – владелец одного из ресторанов, популярный у приезжающих на Пхукет россиян. Его доставили в больницу с тяжелым огнестрельным ранением и сделали операцию по извлечению пули.

Полицейские нашли оружие, куртку, обувь и перчатки стрелявшего в километре от места покушения на берегу реки.