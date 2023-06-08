Казахстанца задержали в Таиланде по подозрению в попытке убийства россиянина
Стрельба произошла 7 июня около полудня. Неизвестный несколько раз выстрелил в россиянина, когда тот на своем автомобиле выезжал со стоянки, сообщает The Phuket Express
Нападавший скрылся с места преступления на скутере, его вычислили благодаря камерам наблюдения.
Предполагаемым преступником оказался 49-летний гражданин Казахстана. Его задержали у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета при попытке покинуть страну.
Пострадавший – владелец одного из ресторанов, популярный у приезжающих на Пхукет россиян. Его доставили в больницу с тяжелым огнестрельным ранением и сделали операцию по извлечению пули.
Полицейские нашли оружие, куртку, обувь и перчатки стрелявшего в километре от места покушения на берегу реки.