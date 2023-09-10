В Турции задержали казахстанку по подозрению в убийстве сожителя
Фото: pexels
31 августа в городе Бурса задержали гражданку Казахстана 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, в настоящее время ведется следствие.
"Она находилась в Турции с 2018 года. Погибший являлся ее сожителем. В ходе очередной бытовой ссоры девушка нанесла ножевые удары, от которых он скончался", – сказал представитель МИД Казахстана.
3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь, а позже и глава семейства.
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