Нужно ли платить компенсацию работнику, отозванному из отпуска

Работника отозвали на неделю раньше из трудового отпуска, нужно ли ему выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отпуска? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно Трудовому кодекску РК, при отзыве работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо предоставления неиспользованной части отпуска в другое время по соглашению между работником и работодателем работнику производится компенсационная выплата за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

При этом компенсационная выплата производится, если работник не получил среднюю заработную плату за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в связи с отзывом.

То есть, если работник получил среднюю заработную плату, сохраняемую за ним за дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, возможны следующие варианты:

неиспользованная часть отпуска будет предоставлена в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем году в любое время без оплаты;

работник возвращает работодателю среднюю заработную плату за дни неиспользованной части отпуска в связи с отзывом, а работодатель выплачивает компенсационную выплату за дни неиспользованной части отпуска или предоставляет неиспользованную часть отпуска в течение текущего рабочего года или в следующем рабочем году в любое время с сохранением средней заработной платы.

Таким образом, выплата дважды средней заработной платы за одни и те же дни трудового отпуска не производится.

Вместе с тем заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, резюмировали в Минтруда.