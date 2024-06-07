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Можно ли выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска без выхода сотрудника в отпуск

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:10 Фото: Zakon.kz
Можно ли выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска без выхода сотрудника в отпуск? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Трудовой кодекса предусматривает, что по соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части.

"При этом выплата компенсации предусматривается в случаях отзыва работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо предоставления неиспользованной части отпуска в другое время, а также при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск", - пояснили в Минтруда.

Таким образом, если работник намерен использовать оставшиеся в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска или в связи с разделением ежегодного оплачиваемого трудового отпуска на части, то аннулирование (обнуление) этих неиспользованных дней трудовых отпусков (как основного и дополнительного) и замена их компенсационной выплатой не допускается.

То есть, все накопленные у работников дни неиспользованного оплачиваемого трудового отпуска работодатель обязан предоставить работнику в последующем.

Также запрещается непредоставление неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска либо его части в течение двух лет подряд.

 Ранее сообщалось, что в Казахстане будут расследовать случаи отравлений и профзаболеваний.

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