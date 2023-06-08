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Охрана и подбор клиентов: жительница Костаная вовлекала студенток в проституцию

Охрана и подбор клиентов: жительница Костаная вовлекала студенток в проституцию Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
39-летняя жительница Костаная через социальные сети и мессенджеры на протяжении длительного времени вовлекала студенток одного из городских колледжей в проституцию, сообщает Zakon.kz.

В сообщении полицейских сказано, что сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее сообщала, что девушки будут заниматься оказанием интимных услуг за деньги.

Также отмечено, что девушкам она обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.

Организатор данного бизнеса вовлекла в занятие проституцией более 10 девушек.

"Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки".Начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов

В ходе проведения обыска на съемных квартирах и местах проживания были изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге и 8 тысяч российских рублей.

Охрана и подбор клиентов: жительница Костаная вовлекала студенток в проституцию

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 308 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией".

6 июня стало известно, что в Алматы накрыли бизнес с элитными эскортницами. Тогда в МВД сообщили о задержании 25-летней сводницы, которая вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам.

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Анастасия Московчук
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