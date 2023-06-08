Токаев: Казахстан успешно адаптировался к неблагоприятным внешним условиям

Президент Касым-Жомарт Токаев указал на то, что экономика Казахстана демонстрирует темпы роста выше глобального уровня, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, передает Zakon.kz.

Выступая на Совете иностранных инвесторов, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что разрыв цепочек поставок, растущая инфляция и торговые ограничения продолжают оказывать влияние на глобальное экономическое развитие.

"Мы можем сказать, что Казахстан успешно адаптировался к внешним неблагоприятным условиям. За четыре месяца наша экономика продемонстрировала реальный рост в 5%, это в три раза выше чем, глобальный рост. Основные сектора нашей экономики также показали устойчивую динамику. В прошлом году мы привлекли рекордный объем иностранных инвестиций на сумму 28 млрд. долларов". Касым-Жомарт Токаев

Президент также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства еще раз переподтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана.



"Несмотря на растущее влияние протекционизма по всему миру, мы еще раз укрепили свою позицию как открытая рыночная экономика. Таким образом, оборот внешней торговли увеличился на 32% и достиг 134 млрд. долларов". Касым-Жомарт Токаев

Говоря о росте экономики, по словам президента, важно думать не только о цифрах, но и о качестве этого роста. Поэтому Казахстан сформировал долгосрочное видение перехода к цифровой экономике в будущем. И уже сегодня по индексу Digital intelligence наша страна занимает 20 место по скорости цифровизации, а также вошла в группу наиболее многообещающих стран по развитию цифрового благосостояния. В прошлом году сектор цифровизации в Казахстане вырос на 12%, а экспорт IT-продукции и услуг вырос в пять раз и достиг 33 млн долларов.

Президент заявил, что Казахстан готов стать лидером по цифровизации в регионе. Для этого необходимо вводить новые цифровые инструменты, повышать транспарентность, готовить IT-специалистов и в целом развивать человеческий капитал.