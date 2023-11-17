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Токаев: Казахстан привлекает инвестиции, несмотря на условия в геополитике

Казахстан инвестиции Токаев Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выступил с видеоприветствием на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, отметив, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Президент обратился к участникам пленарного заседания "Инвестиции в устойчивый региональный рост".

"Несмотря на геополитическую ситуацию, Казахстан дальше служит экономическим двигателем для Центральной Азии. Мы продолжаем свою работу по привлечению инвестиций, несмотря на условия, которые есть сейчас. Также мы надеемся, что добьемся ответственности со всех сторон. Это наша политика".Касым-Жомарт Токаев

17 ноября 2023 года в Астане проходит Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям (KGIR-2023). В мероприятии принимает участие премьер-министр РК Алихан Смаилов. На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров общественного мнения. 

В 2023 году в Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов. Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.

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