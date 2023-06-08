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Метеорологи показали, как дым от пожаров в Канаде заволок Нью-Йорк

Нью-Йорк в смоге Фото: Twitter/NWSNewYorkNY
Национальная метеорологическая служба США опубликовала видео, в котором показало, как быстро ухудшилась видимость в Нью-Йорке в среду, когда дым от сотен действующих лесных пожаров в Канаде окутал американский мегаполис, сообщает Zakon.kz.

На кадрах виден довольно четкий горизонт Нью-Йорка около 11 часов утра, но по мере сгущения дыма небоскребы исчезают в оранжевой дымке, и к 14 часам их практически невозможно разглядеть.


"Тем, кто подвержен плохому качеству воздуха, включая пожилых людей и маленьких детей, следует по возможности ограничить время пребывания на открытом воздухе".Национальная метеорологическая служба США

7 июня днем загрязнение воздуха было настолько плохим, что почти достигло 484 баллов по всей шкале качества воздуха, что привело к худшему качеству воздуха в городе с 1960-х годов. В обычный день в Нью-Йорке индекс качества воздуха составляет около 100.

Сообщается, что индекс качества воздуха был даже хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Однако воздух от канадских лесных пожаров не настолько токсичен, как облако мусора, окутавшее город после обрушения башен Всемирного торгового центра.

Дымка была настолько густой, что около 14:00 в Центральном парке включились несколько фоточувствительных уличных фонарей.

Губернатор штата отправил 400 тыс. масок в Нью-Йорк. Тем не менее, в городе имеются запасы масок, которые остались со времен пандемии COVID-19. Власти намерены начать программу распределения масок среди жителей в ближайшее время.

8 июня учащиеся государственных школ Нью-Йорка остались дома. В этот же день власти должны решить, стоит ли закрывать школы и в пятницу, 9 июня. 

Пока не было зафиксировано увеличения числа обращений в скорую помощь в связи со сложившимися погодными условиями.

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