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Спорт

Улицы Нью-Йорка получили новые названия в честь баскетболистов "Никс"

Баскетбол Переименование Улиц, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:52 Фото: Instagram/nyknicks
Мэрия главного американского мегаполиса Нью-Йорка временно переименовала улицы города в дань игрокам баскетбольного клуба "Никс", сообщает Zakon.kz.

Департамент транспорта Нью-Йорка устанавливает уличные знаки в честь игроков своего родного клуба "Никс", которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции НБА.

Спустя время баскетболисты отблагодарили болельщиков и чиновников своей прекрасной игрой против "Индианы" в рамках первого матча финальной серии.

 

Хозяевам паркета, которые проводили стартовую игру на знаменитой арене "Мэдисон Скверн Гарден", немного не повезло, и они уступили гостям только в овертайме – 135:138.

Нельзя не отметить тот факт, что "Пэйсерс" установили рекорд матчей за всю историю плей-офф НБА, отыгравшись с отставания в 14 очков за 2 минуты и 50 секунд до финальной сирены. Второй поединок в этом противостоянии также пройдет в Нью-Йорке.

Тем временем в Париже продолжаются игры квалификационного раунда открытого чемпионата Франции по теннису, в одном из финалов которого увидим казахстанца Александра Шевченко.

Еще два представителя нашей сборной Тимофей Скатов и Дмитрий Попко сыграют свои полуфинальные поединки 22 мая, ранее их встречи были отменены из-за дождя.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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