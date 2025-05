Улицы Нью-Йорка получили новые названия в честь баскетболистов "Никс"

Департамент транспорта Нью-Йорка устанавливает уличные знаки в честь игроков своего родного клуба "Никс", которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции НБА.

📷 Get your photos while you can!



Today, our @NYC_DOT began putting up street signs in honor of our @nyknicks 🏀



They'll stay up for the remainder of the Knicks playoff run!https://t.co/PHXuEiUXxq pic.twitter.com/jiwQR5BDsl