Улицы Нью-Йорка получили новые названия в честь баскетболистов "Никс"

Мэрия главного американского мегаполиса Нью-Йорка временно переименовала улицы города в дань игрокам баскетбольного клуба "Никс", сообщает Zakon.kz.

Департамент транспорта Нью-Йорка устанавливает уличные знаки в честь игроков своего родного клуба "Никс", которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции НБА.

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Today, our @NYC_DOT began putting up street signs in honor of our @nyknicks 🏀



They'll stay up for the remainder of the Knicks playoff run!https://t.co/PHXuEiUXxq pic.twitter.com/jiwQR5BDsl — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) May 21, 2025

Спустя время баскетболисты отблагодарили болельщиков и чиновников своей прекрасной игрой против "Индианы" в рамках первого матча финальной серии.

Хозяевам паркета, которые проводили стартовую игру на знаменитой арене "Мэдисон Скверн Гарден", немного не повезло, и они уступили гостям только в овертайме – 135:138.

Нельзя не отметить тот факт, что "Пэйсерс" установили рекорд матчей за всю историю плей-офф НБА, отыгравшись с отставания в 14 очков за 2 минуты и 50 секунд до финальной сирены. Второй поединок в этом противостоянии также пройдет в Нью-Йорке.

Тем временем в Париже продолжаются игры квалификационного раунда открытого чемпионата Франции по теннису, в одном из финалов которого увидим казахстанца Александра Шевченко.

Еще два представителя нашей сборной Тимофей Скатов и Дмитрий Попко сыграют свои полуфинальные поединки 22 мая, ранее их встречи были отменены из-за дождя.