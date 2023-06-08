Стоимость подключения к интернету в Казахстане оценил глава АБР

Глава Азиатского банка развития Масацугу Асакава на Совете иностранных инвесторов указал на относительно низкую стоимость подключения к интернету в Казахстане и повышение цифровой грамотности населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Масацугу Асакава дал оценку цифровой трансформации в Казахстане.

"Казахстан достиг впечатляющего прогресса в цифровизации, у него один из самых высоких показателей проникновения интернета в регионе. Ключевые факторы – относительно низкая стоимость подключения к интернету и повышение цифровой грамотности. Такой высокий уровень проникновения интернета позволил правительству оцифровать большинство государственных услуг", – сказал он.

По его словам, отрадно, что к 2025-ому году планируется охватить 100% государственных услуг мобильным приложением e-Gov Mobile, которое было запущено в 2015 году.

"Основываясь на достигнутом прогрессе, Казахстан может продолжить работу по расширению использования технологии для трансформации отраслей экономики, скачка в развитии цифровой экономики и подготовки к предстоящей четвертой промышленной революции", –заявил глава АБР.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в период кризиса цифровизация стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов.