Токаев: Цифровизация трансформирует развитие экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании СИИ сказал, что в период кризиса цифровизация стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что геополитическая напряженность, а также увеличивающийся протекционизм деформируют глобальную экономику, и угрожает тем, что глобальный экономический рост и стабильность не только замедляться, но будут подавлены.

"Однако в течение всего периода времени мы видели, что в каждом кризисе есть зерно возможностей. Цифровизация сегодня является таким зерном. Цифровизация уже сегодня определяет наше столетие и фундаментально трансформирует развитие экономики и то как она работает. Широкое распространение и внедрение новых концепций технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, а также большие данные, меняют игру практически во всех секторах экономики, начиная от сельского хозяйства до финансов. Цифровизация также стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов",– заявил президент.

По его словам, к 2025 году глобальный рынок цифровых технологий увеличится на 50% и достигнет 6,8 трлн долларов.

В течение десяти лет до 70% мировой продукции, а также оказываемых услуг будут производиться с помощью цифровых технологий.

"В Казахстане мы понимаем насущную важность этой тенденции. Таким образом цифровизация стала вопросом национального приоритета для нас. И мы нацеливаемся на то, чтобы стать самым крупным и наиболее передовым цифровым хабом в Евразии... Сегодняшнее наше совещание является уникальным по двум причинам. Прежде всего, пленарное заседание СИИ полностью совпадает с проведением первого Международного форума "Астана". Ранее на этом форуме мы уже обсуждали глобальные вызовы и тенденции. Мы считаем, что сегодняшнее заседание СИИ будет концентрировать внимание на текущем инвестиционном климате, а также возможностях и конкретных действиях, которые необходимо предпринять, чтобы справиться с этими вызовами",– добавил Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании МФА сказал, что недавние новые кризисы – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме.