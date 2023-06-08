Диетолог назвала самые полезные продукты для здоровья

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила продукты, которые следует ежедневно включать в рацион, чтобы улучшить свое состояние и быть бодрым, сообщает Zakon.kz.

Яйца

Считаются обязательной частью здорового рациона человека. Лучше всего использовать их на завтрак.

Овощи

Они вкусны и питательны, главный их плюс – можно такие продукты есть практически неограниченно.

Каждый овощ решает свою задачу. К примеру, морковь помогает улучшить состояние глаз. Особое внимание стоит уделить сельдерею. Томаты необходимы для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечено в публикации "АиФ", лучше всего остановить выбор на сезонных и местных сортах.

Мясо

Такой продукт обязательно должен присутствовать в рационе как источник белка. Его стоит использовать 3-4 раза в неделю. В те дни, в которые мясо не предусмотрено, компенсировать белок можно за счет тофу, бобовых. Еще один вариант замены мяса, но не на постоянной основе – гречка.

Субпродукты

Питательная ценность их зависит от того, из какого источника они получены. Но большая часть чрезвычайно питательна. В печени, языке и сердце много легкоусваиваемого железа.

Рыба

В рыбе есть ценный животный белок, принимающий участие во всех ключевых процессах организма. Например, лосось на регулярной основе помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает работу мозга. Тунец в рационе человека помогает снижать риски развития болезни Альцгеймера. Сардины богаты витаминами группы В, А и D.

Орехи

Это незаменимый продукт для ежедневного употребления. Они относятся к числу противовоспалительных продуктов, включают в себя много питательных и полезных веществ, поддерживающих иммунитет.

Но их нельзя есть много – достаточно 2-3 столовых ложек в день или пары горсточек.



Молочные продукты

Это йогурты, сыры, кисломолочные продукты. Их можно каждый день, но 100-200 граммов. Лучше всего выбирать йогурты без добавок.

Цельнозерновые продукты

Хлеб из цельного зерна и ржаные варианты, макароны из твердых сортов пшеницы, каши, отруби – все это полезные сложные углеводы.

Напитки

Ценный источник антиоксидантов – зеленый чай. Укрепляет иммунитет, оказывает определенный омолаживающий эффект. Также важным пунктом является в ежедневном рационе здорового человека простая питьевая вода.

В заключении врач отмечает, что асе эти продукты стоит готовить с минимумом сахара и соли. Стоит отдать предпочтение таким вариантам приготовления, как варка, тушение, запекание и приготовление на пару.

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