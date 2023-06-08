Очень сильная жара, дождь, пыльная буря: погода в Казахстане на 9 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 9 июня 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются очень сильная жара, дождь, пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке – сильные.

"Лишь на западе республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на севере, в центре ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре – пыльная буря", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, очень сильная жара сохраняется на севере, в центре Алматинской, на юге Жетысуской областей, сильная жара – на большей части Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, на юге Карагандинской, Абайской областей.

"В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской и Жетысуской областях, на севере, востоке, юге Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере, западе Павлодарской, в центре Улытауской, на западе, юго-востоке Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали новые температурные рекорды в мае 2023 года. В частности, 1 мая в Мангистауской области на метеостанции Аккудык была зафиксирована самая высокая температура воздуха +34,1°С (был перекрыт рекорд 2005 года +33,9°С); на метеостанции Сам максимальная температура воздуха была +32,5°С (в последний раз в этот же день абсолютный максимум отмечался в 1975 году +31°С); на метеостанции Кульсары (Атырауская область) в этот же день столбики термометров достигли отметки +33,4°С (был перекрыт рекорд 1986 года +31,8°С.