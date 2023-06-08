Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане

В начале мая 2023 года по-летнему жаркая погода наблюдалась в западной половине Казахстана, в самом конце месяца уже на большей части республики были зафиксированы новые температурные рекорды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной РГП "Казгидромет":

1 мая в Мангистауской области на метеостанции Аккудык была зафиксирована самая высокая температура воздуха +34,1°С, тем самым был перекрыт рекорд 2005 года (+33,9°С);

в Мангистауской области на метеостанции Аккудык была зафиксирована самая высокая температура воздуха +34,1°С, тем самым был перекрыт рекорд 2005 года (+33,9°С); на метеостанции Сам максимальная температура воздуха была +32,5°С, в последний раз в этот же день абсолютный максимум отмечался в 1975 году (+31°С);

на метеостанции Кульсары (Атырауская область) в этот же день столбики термометров достигли отметки +33,4°С, таким образом перекрыв рекорд 1986 года (+31,8°С);

2 мая на этой же станции температура воздуха была +32,4°С, тем самым перекрыт рекорд 1970 года (+32,2°С);

на этой же станции температура воздуха была +32,4°С, тем самым перекрыт рекорд 1970 года (+32,2°С); на метеостанции Тайпак (Западно-Казахстанская область) в этот день самая высокая температура воздуха была +32,2°С, тем самым был перекрыт рекорд 1970 года, когда температура воздуха составила +31,4°С;

11 мая на метеостанции Баянауыл (Павлодарская область) максимальная температура воздуха составила +31,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1976 года (+30°С);

на метеостанции Баянауыл (Павлодарская область) максимальная температура воздуха составила +31,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1976 года (+30°С); на метеостанции Жарык (Карагандинская область) столбики термометров достигли отметки +29,6°С, последний раз в этот же день максимум отмечался в 1991 году и составил +29°С;

на метеостанции Кызылорда (Кызылординская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки +35,6°С, обновился рекорд 2019 года (+34,7°С);

27 мая на метеостанции Актау (Мангистауская область) максимальная температура воздуха составила +36,2°С, тем самым был обновлен рекорд 2000 года, когда температура воздуха составляла +34°С;

на метеостанции Актау (Мангистауская область) максимальная температура воздуха составила +36,2°С, тем самым был обновлен рекорд 2000 года, когда температура воздуха составляла +34°С; 30 мая на метеостанции Костанай (Костанайская область) столбик термометра достиг отметки +34,9°С, был перекрыт рекорд 2021 года (+34,5°С).

Также сообщается, что в начале мая на северные, центральные, восточные, южные регионы, напротив, поступали холодные воздушные массы из районов Восточной Сибири, что привело к понижению температуры воздуха до заморозков:

ночью в Карагандинской области 2 мая на метеостанции Актогай температура воздуха составила -6,8°С, был перекрыт рекорд 1969 года (-5°С);

на метеостанции Актогай температура воздуха составила -6,8°С, был перекрыт рекорд 1969 года (-5°С); 3 мая на метеостанции Актогай была зафиксирована температура -7,8°С, тем самым был перекрыт рекорд 2002 года (-3,7°С);

на метеостанции Актогай была зафиксирована температура -7,8°С, тем самым был перекрыт рекорд 2002 года (-3,7°С); на метеостанции Риддер (Восточно-Казахстанская область) минимальная температура воздуха была -5,2°С, в 1985 году температура воздуха составила -4,5°С;

4 мая на метеостанции Актогай (Карагандинская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки -8°С, был перекрыт рекорд 1997 года (-5,1°С);

на метеостанции Актогай (Карагандинская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки -8°С, был перекрыт рекорд 1997 года (-5,1°С); 5 мая на метеостанции Тараз (Жамбылская область) была зафиксирована минимальная температура -1,1°С, тем самым был перекрыт рекорд 1998 года (+0,5°С).

Кроме того, на юго-востоке страны наблюдался сильный ветер. Например, на автоматической метеорологической станции Достык (Жетысуская область) 1 мая был ураганный ветер, порывы достигали 42 м/с, 2-3 мая – очень сильный ветер, порывы 31-33 м/с.

Вместе с тем, как отметили синоптики, в мае были отмечены рекорды по выпавшим атмосферным осадкам – за сутки на некоторых станциях выпала месячная норма:

на метеостанции Казалинск (Кызылординская область) 16 мая выпало 17 мм при норме 14 мм в месяц;

выпало 17 мм при норме 14 мм в месяц; на метеостанции Тасты (Туркестанская область) 17 мая выпало 18 мм при норме 17 мм;

выпало 18 мм при норме 17 мм; на метеостанции Жаланашколь (Жетысуская область) 22 мая выпало 10 мм при норме за месяц 8 мм.

По данным метеорологических наблюдений, в Астане за май 2023 года самая низкая температура воздуха была зафиксирована ночью в первую среду месяца (3 мая) и составила -2°С, самая высокая температура воздуха наблюдалась 31 мая +33,1°С. Осадков за месяц выпало 0,6 мм при норме 33 мм, что составило 2% от нормы.

Материал по теме Жара и прохлада: какой будет погода в Казахстане в июне

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается 8-10 июня 2023 года. Согласно прогнозу, в стране будет постепенный спад жары, а также прогнозируются сильные дожди, град и пыльная буря.