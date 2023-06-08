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Самый народный, доступный, зажигательный

Самый народный, доступный, зажигательный Фото: Olimpbet
Фестиваль настольного тенниса пройдет в столице с пятницы по воскресенье. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и простые зрители.

9 июня в Астане стартует Открытый республиканский турнир "OLIMPBET-Фестиваль настольного тенниса". Его участники выступят в категориях: "Профессионалы", "Любители", "Ветераны", "Кадеты".

Организаторы турнира приглашают принять в нем участие не только спортсменов, но и обычных зрителей. В рамках "OLIMPBET-Фестиваля настольного тенниса" предусмотрены активности и розыгрыши призов для болельщиков. Это сувенирная продукция, а также годовые абонементы в "ADD Table Tennis Center Astana".

Когда: 9-11 июня, с 10:00.

Где: центр настольного тенниса "ADD Table Tennis Center Astana", пр. Кабанбай батыр, 47/1.

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