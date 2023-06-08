Самый народный, доступный, зажигательный

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Фото: Olimpbet

Фестиваль настольного тенниса пройдет в столице с пятницы по воскресенье. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и простые зрители.

9 июня в Астане стартует Открытый республиканский турнир "OLIMPBET-Фестиваль настольного тенниса". Его участники выступят в категориях: "Профессионалы", "Любители", "Ветераны", "Кадеты". Организаторы турнира приглашают принять в нем участие не только спортсменов, но и обычных зрителей. В рамках "OLIMPBET-Фестиваля настольного тенниса" предусмотрены активности и розыгрыши призов для болельщиков. Это сувенирная продукция, а также годовые абонементы в "ADD Table Tennis Center Astana". Когда: 9-11 июня, с 10:00. Где: центр настольного тенниса "ADD Table Tennis Center Astana", пр. Кабанбай батыр, 47/1. Читайте также Криштиану Роналду: Вслед за Бензема приедут и другие футболисты Месси дал первое интервью после ухода из "ПСЖ" 19-летний Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории

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