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Президент обсудил реализацию нефтегазовых проектов в стране с Клаудио Дескальци

Президент обсудил реализацию нефтегазовых проектов в стране с Клаудио Дескальци Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак, передает Акорда.

Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров на Карачаганаке.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, отметив ее вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз" и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в г. Жанаозен Мангистауской области Республики Казахстан.

Ранее президент Казахстана пригласил инвесторов в Казахстан.

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