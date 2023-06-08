Лопнувшее колесо грузовика стало причиной массового ДТП на Капчагайской трассе

Из-за неожиданно лопнувшего колеса у грузовика произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Пострадали четыре человека, в том числе маленькие дети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

8 июня груженный грузовой автомобиль марки Scania двигался по трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Следуя в северном направлении в сторону города Конаев, у грузовика неожиданно взорвалось колесо.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От этого автомобиль Scania потащило в сторону встречного движения, где параллельно ему двигался Mitsubishi Pajero. По инерции Scania протаранил внедорожник, после чего, не останавливаясь, грузовик врезался в отбойник. Препятствие его не остановило и грузовик протащило по отбойнику несколько метров, пока машина не вылетела на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Грузовик развернуло и опрокинуло на бок. Из-за большой силы удара и тяжести, машина продолжила катиться на боку по дороге, где врезалась в Nissan Cefiro, двигавшийся в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

От удара Nissan отбросило от кузова грузовика на несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Части грузовика разлетелись по трассе в разные стороны, а из вырванной ходовой части на дорожное полотно вылилось большое количество машинного масла.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники дорожной полиции, где оперативно оцепили участок аварии. Им пришлось не только разбираться в обстоятельствах ДТП, но и контролировать дорожную ситуацию, чтобы не допустить других аварий из-за скользкого покрытия трассы.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали четыре человека: пассажирка Pajero и ее малолетний ребенок, а также женщина с ребенком, которые находились в салоне Nissan Cefiro.

Фото: Zakon.kz

Пострадавших женщин и детей с места аварии доставили в больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.