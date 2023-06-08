Женщина в Атырау имитировала ограбление, чтобы присвоить 45 млн тенге подруги

Полицейские Атырау задержали женщину, подозреваемую в обмане подруги на 45 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Днем 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что у женщины, 1980 г.р., вышедшей из обменного пункта, украли 45 млн тенге. Сотрудники отдела криминальной полиции УП города установили, что заявительница сама организовала кражу.

Двое подозреваемых, причастных в краже, оказались ее знакомыми и во всем сознались.

Украденное принадлежало 32-летней бизнес-леди, которая доверила подруге крупную сумму денег для обмена. Однако подозреваемая решила сымитировать кражу и оставить деньги себе.

По данному факту проводится расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК.