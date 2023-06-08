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Президенту рассказали о ходе строительства крупного исследовательского центра в Шымкенте

Ход строительства в Шымкенте научно-исследовательского центра Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем наблюдательного совета Polpharma SA Ежи Стараком, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы собеседники обсудили основные направления деятельности компании в Казахстане, а также ее участие в реализации совместных проектов в фармацевтической промышленности, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства в Шымкенте крупнейшего научно-исследовательского центра, в котором будет создан полный производственный цикл в соответствии с лучшим мировым опытом.

Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития фармацевтической отрасли Казахстана. Президент также отметил важность соблюдения высоких производственных стандартов для обеспечения дальнейшего развития здравоохранения в нашей стране.

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