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Книгу об отце подарили Токаеву

Книгу об отце подарили Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:45 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2024 года принял председателя наблюдательного совета Polpharma Ежи Старака, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе нашего президента, Ежи Старак подарил Касым-Жомарту Токаеву две книги:

  • Первая – о съемках документального фильма, которую спонсирует компания Polpharma. Подготовленная казахскими документалистами работа посвящена таким сакральным местам Казахстана, как Бекет-ата, Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, Арыстан-баб, петроглифы Тамгалы и поселение Ботай.
  • Вторая книга – биографический сборник об известном казахском писателе-фронтовике Кемеле Токаеве, участвовавшем в освобождении Польши от фашистских захватчиков. Издание опубликовано при поддержке Польско-казахстанской исторической комиссии.
Книгу об отце подарили Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:45

Фото: akorda.kz

Их встреча прошла на полях заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения присутствия ведущей фармацевтической компании в Казахстане и Центральной Азии.

Глава государства был проинформирован о завершении строительства лаборатории контроля качества и научно-исследовательского испытательного центра компании, а также о планах по запуску производства новых лекарственных препаратов в ближайшем будущем.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития научно-исследовательского потенциала Казахстана в фармацевтической индустрии и внедрения обучающих программ. Он поблагодарил польского инвестора за оперативную помощь в предоставлении необходимых медицинских препаратов в пострадавшие весной от паводков регионы нашей страны.

Книгу об отце подарили Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:45

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.

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