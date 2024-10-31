Книгу об отце подарили Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2024 года принял председателя наблюдательного совета Polpharma Ежи Старака, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе нашего президента, Ежи Старак подарил Касым-Жомарту Токаеву две книги:

Первая – о съемках документального фильма, которую спонсирует компания Polpharma. Подготовленная казахскими документалистами работа посвящена таким сакральным местам Казахстана, как Бекет-ата, Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, Арыстан-баб, петроглифы Тамгалы и поселение Ботай.

Вторая книга – биографический сборник об известном казахском писателе-фронтовике Кемеле Токаеве, участвовавшем в освобождении Польши от фашистских захватчиков. Издание опубликовано при поддержке Польско-казахстанской исторической комиссии.

Фото: akorda.kz

Их встреча прошла на полях заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения присутствия ведущей фармацевтической компании в Казахстане и Центральной Азии.

Глава государства был проинформирован о завершении строительства лаборатории контроля качества и научно-исследовательского испытательного центра компании, а также о планах по запуску производства новых лекарственных препаратов в ближайшем будущем.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития научно-исследовательского потенциала Казахстана в фармацевтической индустрии и внедрения обучающих программ. Он поблагодарил польского инвестора за оперативную помощь в предоставлении необходимых медицинских препаратов в пострадавшие весной от паводков регионы нашей страны.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.