"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на сумму свыше 1 млрд тенге

Руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" обязали выплатить свыше 1 млрд тенге за загрязнение воздуха после проведенной экологами проверки, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Департамент экологии по Карагандинской области.

В период с 05.09.2022 г. по 03.10.2022 г. В отношении АО "АрселорМиттал Темиртау" была проведена внеплановая проверка, проведенная в рамках исполнения программы "Дорожная карта" по всем действующим цехам предприятия.

"В ходе проводимой проверки, Департаментом были выявлены ряд грубых нарушении экологического законодательства Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

Основными нарушениями являются превышения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов по следующим цехам таких как: коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №2, №3, цех обжига извести.



За установленные нарушения Департаментом был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму 1 207 287 661 тенге.

На сегодняшний день, согласно решению административного суда города Темиртау назначена рассрочка по выплате штрафа в трех этапах для АО "АрселорМиттал Темиртау" сроком до 15 августа 2023 года.

7 июня 2023 года в цехе "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс горящего кокса.