"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на сумму свыше 1 млрд тенге
Об этом сообщает Департамент экологии по Карагандинской области.
В период с 05.09.2022 г. по 03.10.2022 г. В отношении АО "АрселорМиттал Темиртау" была проведена внеплановая проверка, проведенная в рамках исполнения программы "Дорожная карта" по всем действующим цехам предприятия.
"В ходе проводимой проверки, Департаментом были выявлены ряд грубых нарушении экологического законодательства Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.
Основными нарушениями являются превышения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов по следующим цехам таких как: коксовый, ТЭЦ-2, агломерационный, доменный, листопрокатный №2, №3, цех обжига извести.
За установленные нарушения Департаментом был наложен административный штраф за нарушение экологического законодательства на сумму 1 207 287 661 тенге.
На сегодняшний день, согласно решению административного суда города Темиртау назначена рассрочка по выплате штрафа в трех этапах для АО "АрселорМиттал Темиртау" сроком до 15 августа 2023 года.
7 июня 2023 года в цехе "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс горящего кокса.