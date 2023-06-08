Отвалившаяся плитка едва не упала на ребенка в Астане

В одной из столичных многоэтажек едва не произошла трагедия. Отвалившаяся плитка над лифтом, едва не упала на подростка, входившего вместе с друзьями в лифт, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На нем хорошо видно, что мальчика от травмы отделяли доли секунды, передает Первый канал "Евразия".





Мама подростка увидев видео, отметила, что это не первый случай.

"Я испугалась, конечно. Представляете, плитка на голову бы упала, что с ребенком? Это уже все падало, мы клеили до этого, восстанавливали. Было бы лучше, если бы материалы были прочнее, лучше". Мама подростка Асия Балмагамбетова

Председатель ОСИ сообщила, что застройщик в курсе ситуации, и недочеты в скором времени обещают устранить.