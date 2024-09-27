Облицовочная плитка обрушилась на астанчанку в одном из ЖК
Фото: akorda.kz
27 сентября в Астане на женщину при выходе из лифта обрушилась облицовочная плитка в одном из жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом распространилась в социальных сетях. По информации авторов, инцидент произошел в ЖК "Бухар Жырау".
Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в столичном Департаменте полиции.
"По факту падения кафельной плитки на женщину сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Установлено, что 27 сентября в больницу была доставлена и госпитализирована жительница столицы, на которую при выходе из лифта упала плитка с облицовки", – рассказали в ведомстве.
В полиции также подчеркнули, что проводится расследование, по результатам которого будут приняты меры согласно законодательству.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Горная масса обрушилась на шахте в Абайской области, погиб шахтер.
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