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Облицовочная плитка обрушилась на астанчанку в одном из ЖК

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 19:07 Фото: akorda.kz
27 сентября в Астане на женщину при выходе из лифта обрушилась облицовочная плитка в одном из жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом распространилась в социальных сетях. По информации авторов, инцидент произошел в ЖК "Бухар Жырау".

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в столичном Департаменте полиции. 

"По факту падения кафельной плитки на женщину сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Установлено, что 27 сентября в больницу была доставлена и госпитализирована жительница столицы, на которую при выходе из лифта упала плитка с облицовки", – рассказали в ведомстве.

В полиции также подчеркнули, что проводится расследование, по результатам которого будут приняты меры согласно законодательству.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Горная масса обрушилась на шахте в Абайской области, погиб шахтер. 

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