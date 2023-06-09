В Мажилисе обсуждают отмену уголовной ответственности за употребление наркотиков

В Мажилисе обсуждают возможность отмены уголовного наказания за употребление наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Мажилисмены считают, что тех, кто не торгует запрещенными препаратами, стоит привлекать лишь к административной ответственности, передает Astana TV.

Депутаты убеждены, что это повысит эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Предлагается перевести часть 1 статьи 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" в административную юрисдикцию. При этом исключение признака "в общественных местах" при немедицинском потреблении наркотических средств позволит обеспечить безусловный запрет немедицинского потребления наркотиков". Депутат мажилиса парламента РК, член фракции "AMANAT" Снежанна Имашева

В МВД заверили, что инициатива не является попыткой упростить работу полиции. В первую очередь, мера позволит определить реальный уровень наркотизации населения, считают в ведомстве.



"В первую очередь, речь идет о немедицинском потреблении наркотиков в общественных местах. Сегодня количество таких правонарушений сократилось вдвое. При этом наркопотребителей меньше не стало, просто все они ушли в тень, предпочитая употреблять наркотики дома и в других местах, не относящихся к общественным". Начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Хаджи-Гали Имажанов

В апреле депутаты Мажилиса предложили 8 инициатив по борьбе с синтетическими наркотиками.